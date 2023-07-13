Псковский губернатор провел встречу в выпускниками-медалистами

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с выпускниками-медалистами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вы всегда можете на нас рассчитывать. Мы всегда будем радоваться вашим успехам и всегда будем вам помогать», — обратился глава региона к присутствующим.

Михаил Ведерников пожелал ребятам успехов при поступлении в вузы. « Но главное, о чем хочу сказать: постарайтесь не терять эту ниточку, которая вас связывает с вашей малой Родиной. Тем более, что это Псковская область, а это как вы знаете – место силы. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали нашу помощь и поддержку», — акцентировал внимание губернатор.

Свои вопросы выпускники смогли задать главе региона лично. Отметим, что из 127 медалистов 44 уже подали заявления на поступление в ПсковГУ.