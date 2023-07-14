Городской культурный центр просит псковича вернуть кошку Машу

Скриншот с камер видеонаблюдения

Псковский городской культурный центр сообщил о похищении кошки Маши неизвестным мужчиной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в культурном учреждении.

«У нас украли нашу кошку Машу!» — именно так написано в посте. 13 июля в 17:17 к городскому культурному центру со стороны улицы Яна Фабрициуса подошёл мужчина, поднял кошку на руки и ушёл с ней в неизвестном направлении.

Момент пропажи Маши запечатлела камера видеонаблюдения. «Маша кошечка добрая и ласковая, но на руках сидеть не любит. На видео видно, что она пыталась слезть с рук, а он ей не дал это сделать», — утверждают в культурном учреждении.