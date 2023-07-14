В Печорах началась вторая смена форума «Истоки»

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Второй заезд «Историко-культурное наследие» Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» стартовал в Печорах. Об этом сообщает ПАИ.

В мероприятии участвуют молодые историки, архивисты, реконструкторы и поисковики из 60 регионов России.

В течение всего заезда гостей ждут лекции и семинары по теме истории, тренинговые сессии и мастер-классы по киберправу и информационной безопасности

Помимо этого, для участников форума подготовлена масштабная развлекательная программа и экскурсии по основным достопримечательностям Псковской области.

По результатам заезда будут созданы шесть продуктов, направленных на развитие историко-культурной сферы, просветительской деятельности по теме истории, а также реализацию молодёжной политики до 2030 года.

Добавим, что вторая смена форума «Истоки» нацелена на изучению культурного наследия Древней Руси.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.