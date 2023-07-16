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НовостиОбщество16 июля 2023 6:53

Стала известна программа празднования Дня города Пскова в 2023 году

Источник:kp.ru
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Псковичам представили двухдневную программу празднования 1120-летия Пскова. Афишу опубликовал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Проекции фото на памятниках, карнавал на воде, битва талантов, вечер танцев… Афиша праздника объединила множество площадок и направлений: фольклор, классику и современность, искусство и спорт», – написал Борис Елкин.

Празднование Дня города в 2023 году растянется на три дня – с 21 по 23 июля. Согласно афише, в программу празднования войдут концерты, фестивали и интерактивные программы. Главными праздничными площадками станут территории Финского парка, парка Строителей и Зелёного театра.