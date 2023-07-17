Новый дорожный знак в Великих Луках озадачил местных жителей

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Жители Великих Лук озадачились новым дорожным знаком на Октябрьском проспекте. Что он обозначает, «Комсомольская правда в Пскове» узнала в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Под фотографией местного жителя с изображением нового знака разгорелась дискуссия. Автомобилисты решили помочь горожанину разобраться в обозначении знака согласно правилам дорожного движения.

«Желтые знаки и разметка – это временные при ремонте дороги. Этот знак означает конец всех ограничений при ремонте дороги», – поделился знаниями ПДД Артем Гиацинтов.

«Жёлтая разметка не всегда временная. А знак "конец всех ограничений" на белом фоне и так уже есть, зачем путать», – подметил в свою очередь Алексей Козлов.

Редакция «КП-Псков» обратилась в ГИБДД для объяснения, для чего всё-таки служит новый знак в городе.

«Данный дорожный знак 3.31 "Конец всех ограничений" установлен на Октябрьском проспекте города Великие Луки после ремонтного участка. Знак расположен на жёлтом фоне, то есть он является временным, обозначающим отмену всех ограничений, установленных на ремонтном участке автомобильной дороги», – объяснили в госавтоинспекции.