Псковская область станет площадкой для съемок нескольких художественных фильмов

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В правительстве Псковской области прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с известным продюсером Вадимом Быркиным. О планах снять ещё несколько новых фильмов в Псковской области, после встречи рассказал глава региона в своём Telegram-канале.

«Рассчитываю, что всё получится: для этого у нас объективно есть всё необходимое. Спасибо Вадиму Валентиновичу за внимание к региону и готовность к совместной реализации новых амбициозных идей!» – прокомментировал Михаил Ведерников совместное решение о реализации новых перспективных проектов на территории региона.

Ожидается, что в копилку псковского регионального кинокластера в 2024 году войдут блокбастер «Красный шёлк» и детско-юношеский художественный фильм «Городская сказка».

Съемки кинокартин станут продолжением международного сотрудничества с Китаем и Белорусью.

Напомним, снятая ранее на территории Псковской области кинокартина «Плакать нельзя» взяла 23 основных на 18 российских и международных призов на различных кинофестивалях.