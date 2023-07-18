Лось попал под пассажирский поезд в Новосокольническом районе

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Транспортные полицейские проведут проверку после гибели лося на железнодорожных путях в Новосокольническом районе Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

На днях в районе двух часов ночи в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение диспетчера о наезде поезда на лося в районе станций «Власье - Изоча».

Сотрудники транспортной полиции опросили сотрудников железной дороги. По словам машиниста, лось перебегал пути из-за чего пришлось применить экстренное торможение. Столкновение с диким животным не удалось миновать. От удара лось скончался.

Задержка прибытия поезда составила 26 минут. О пострадавших пассажирах при торможении не сообщается.