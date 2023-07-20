Качество воды в реке Великой у городского пляжа не соответствует нормам

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Вода в реке Великой у городского пляжа не соответствует нормативам, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Результаты лабораторных исследований показали ненадлежащее качество воды в реке Великой в близи городского пляжа. Согласно данным, вода не соответствует гигиеническим и микробиологическим показателям.

Всвязи с полученными данными, псковичам не рекомендуется купаться в этой зоне, а также пить воду и заглатывать ее. Употребление загрязнённой воды чревато острыми кишечными инфекциями, а также вирусным гепатитом А и паразитарными болезнями.