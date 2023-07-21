Псковской молодежи предлагают стать волонтерами Международного фестиваля университетского спорта

19 августа состоится открытие Международного фестиваля университетского спорта. Псковичам предлагают стать волонтерами мероприятия, которое состоится в Екатеринбурге.

Фестиваль войдёт в число крупнейших мультисеортивных событий международного масштаба. Участниками соревнований станут более 3 тысяч обучающихся вузов из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Всего будет участникам предстоит сразиться за 193 комплекта медалей в 14 видах спорта.

Для помощи в проведении фестиваля организаторы приглашают волонтёров. Всего планируется собрать команду из 3,5 тысяч помощников. Планируется, что они займутся работы со зрителями, взаимодействуем со СМИ, будут курировать спортивные соревнования, а также сопровождать делегации.

Волонтером фестиваля может стать любой желающий с 18 лет (на некоторых позициях возможно участие волонтеров с 16 лет).

Для участия в фестивале в качестве волонтера каждый участник должен пройти регистрацию через платформу ДОБРО.РФ до 30 июля 2023 года.