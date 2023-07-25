Премию правительства вручили журналистам ПАИ за цикл фильмов о храмах ЮНЕСКО

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24 июля в Пскове прошло награждение журналистов Псковского агенства информации премией правительства Псковской области. Высокую награду получили за работу над циклом фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального правительства.

Над созданием познавательного цикла работал журналист Лариса Малкова, режиссёр Иван Лопаев и заместитель директора, начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова.

Жерналисты ПАИ вошли в список лауреатов премии за лучшие произведения в области искусства и культуры, архитектуры, журналистики и сохранения объектов культурного наследия. Во время церемонии награждения лауреаты получили дипломы из рук губернатора Михаила Ведерникова.

Награждение выдающихся журналистов региона проходит на протяжении 28 лет. За это время, по словам главы региона, дипломы получили более ста граждан.

«У нашей Псковской области богатейшее историко-культурное наследие. Очень важно, чтобы такие неравнодушные, профессиональные, целеустремленные люди рассказывали о нем нашей молодежи, жителям других регионов. Искренние слова благодарности за ваш труд. Дерзайте. Жителям Псковской области есть на кого равняться», – отметил Михаил Ведерников.

Кто достоин получения премии правительства Псковской области, решает комиссия. В ней состоят деятели искусства, работники культурной сферы, общественные деятели и журналисты. Работа лауреатов должна быть направлена на сохранение творческого потенциала региона.

«В качестве основных критериев конкурсного отбора определены: значимость произведения для Псковской области, его профессиональный и художественный уровень, актуальность и новизна, новые формы, нестандартные подходы, творческое своеобразие, оригинальность произведения», – заключили в пресс-службе регионального правительства.