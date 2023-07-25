В Витебске с 27 по 30 июля пройдут Дни Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Гостей фестиваля ждет яркая и насыщенная культурная программа:

28 июля

в 19:00 - «Любимые песни и романсы» в исполнении заслуженной артистки РФ Натальи Александровой.

19:30 - Официальное открытие Дней Псковской области в Витебске

20:00 - Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов Михайловского театра.

На детской сцене в этот день покажут свои спектакли артисты Псковского областного театра кукол.

29 июля

2023 года в концертной программе выступление ансамблей «Саморезы», «Псков» и других творческих коллективов.

Завершится все в 22:30 - мультимедийным спектаклем с музыкальными фонтанами и фейерверком на воде.

30 июля 2023 года основным событием станет Презентация районов Псковской области. Она пройдет с 13:00 – 16:00.