Новая группа контрактников из Псковской области отправилась в зону СВО

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25 июля из Псковской области на Украину отправилась очередная группа контрактников для участия в специльной военной операции. Об этом сообщает ПАИ.

Для службы в зоне СВО ряды Российской армии вступили около 20 человек. Большинство среди них из Великих Лук, Острова, Невеля, Дно и Струн Красных.

Военнослужащие пройдут слаживание на полигоне и уже после этого отправятся на передовую.

«Мы гордимся вами, потому что вы сделали очень важный шаг – пришли в военкомат добровольно и заключили контракт, тем самым доказав, что вы готовы защищать родителей, детей и Российскую Федерацию», – обратился к мужчинам замначальника пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области Александр Копарушкин.

Перед дорогой контрактникам оркестр второй отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения исполнил марш «Прощание славянки».

Александр Копарушкин напомнил жителям Псковской области о преимуществах для военнослужащих и из семей.

«Военнослужащий получает различные выплаты, включая зарплату, дополнительные выплаты и компенсации. Он имеет право на служебное жильё или компенсацию за наём жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета. Кроме того, после 20 лет службы военнослужащим предоставляется право на льготную пенсию в статусе ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также предоставляются единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях», – отметил замначальника пункта отбора на военную службу по контракту.

Подробную информацию о контрактной службе можно уточнить по телефонам 29-91-10, 66-73-45 или лично в военном комиссариате по адресу г. Псков, ул. Первомайская, д. 38, каб. № 3