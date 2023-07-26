Новым прокурором Псковской области стал Андрей Мошков

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25 июля прошло представление коллективу ведомства нового прокурора Псковской области, старшего советника юстиции Андрея Мошкова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Представил коллективу нового руководителя первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Разинкин. Он сообщил, что место займет человек, имеющий богатый опыт профессиональной деятельности.

«Уверен, под началом Андрея Владиславовича поручения президента и генерального прокурора будут эффективно выполняться на благо жителей Псковской области, а состояние законности в регионе будет оставаться на высоком уровне», — отметил Разинкин.

На представлении прокурора Псковской обалсти присутствовал глава региона Михаил Ведерников. От лица правительства области он поприветствовал Андрея Мошкова на Псковщине. Губернатор дал установки новому прокурору региона и рассказал о специфике работы в Псковской области.

Глава региона подчеркнул, что в нашем регионе кроме общих задач субъектов РФ, в прокурорском надзоре нуждается работа в приграничных районах, лесной отрасли и охрана окружающей среды. Кроме того, необходимо продолжить положительный опыт содействия в работе с выделением жилья детям-сиротам и работе с нацпроектами.

«Безусловно, прокуратура — надзорный орган. Но мы с благодарностью относимся к тому, что в случае с нашими муниципальными администрациями, подведами, правительством Псковской области прокуратура не только наказывает, когда этого требует закон, но и подсказывает», — заметил Михаил Ведерников.

В свою очередь Андрей Мошков поблагодарил руководство Псковской области за высокую оценку и доверие.

«Уверен, мы справимся с задачами, которые ставятся генеральной прокуратурой и руководством страны», — заявил Мошков.

Напомним, что в июле текущего года президент России Владимир Путин назначил Андрея Мошкова прокурором Псковской области, согласно указа № 513 «О назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации».