72-летнюю бабушку ищут в Псковской области после похода в лес

.

В Пустошкинском районе Псковской области разыскивают без вести пропавшую 72-летнюю жительницу. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз Веру Шведова (Пикину) видели 26 июля, когда она отправилась в лес из деревни Поддубье. С того момента ее местонахождение остается неизвестно.

Перед выходом она могла одеться в темную кофту, длинную юбку, темные резиновые сапоги и темный платок. В руках могла нести разноцветную корзину.

На вид женщина ростом 160 сантиметров, нормального телосложения. Имеет темно-русые волосы с сединой.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Веры Шведовой, просят сообщить по номеру телефона 8-800-700-54-52.