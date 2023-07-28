Стала известна программа празднования 96-летия Псковского района

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Программу празднования 96-летия Псковского района опубликовали организаторы праздника. Главным днём мероприятия станет 1 августа.

Все начнется с торжественно-траурного митинга, посвященного 79-й годовщине освобождения псковского района от немецко-фашистских захватчиков и перезахоронение останков воинов Великой Отечественной войны. Пройдет он в 11:00 у мемориала «Жидилов Бор».

Далее в 12:30 пройдет открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Родина. После этого гостей ждут к 13:00 на площадке Родинского дома культуры. Там пройдет торжественный старт праздника.

В афише заявлена концертная программа к 96-летию со дня образования Псковского района. Номера можно будет увидеть с 14:00.