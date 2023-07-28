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НовостиЗдоровье28 июля 2023 14:30

Хирург Ковалев: одной из самых частых болезней у псковичей является варикоз

Источник:kp.ru
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Одним из самых часто встречающихся заболеваний в Псковской области является варикоз. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Варикоз достаточно распространенное заболевание среди жителей Псковской области. Процент варьируется в пределах 25%, то есть практически каждый четвёртый житель области страдает варикозной болезнью. Соответственно, с возрастом этот процент уже увеличивается. Если говорить о жителях старше 70 лет, то процент достигает порядка 70%», – отметил врач.

Несмотря на распространенное мнение среди обывателей, варикоз не является возрастной болезнью. В нашем регионе ею подвержен любой. Все зависит от нескольких факторов.

«Нет такого характерного распределения по возрасту, больше по наследственным, сопутствующим факторам, которые влияют на развитие болезни. То есть варикозом страдают все – и молодые, и возрастные», – подчеркнул Ковалёв.