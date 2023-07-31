Антициклон надвигается в сторону Псковской области

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Синоптики Севро-Запада в ожидании антициклона. Потепление и грозовые дожди придут в Псковскую обалсть уже на этой неделе. Об этом сообщили в метеоцентре «Фобос».

Согласно прогнозу, атлантический циклоны начнут смещаться по территории Северо-Запада. Они вновь вернут в регионы грозовые дожди.

«Вместе с облаками сюда будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы, поэтому температурный режим окажется теплее климата – днём от +22 до +27 градусов, и только в первые дни на Крайнем Севере будет холоднее – от +12 до +17 градусов», – отмечают специалисты.