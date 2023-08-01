Псковский планетарий проведет сеанс связи с космонавтами на борту МКС

Фото из архива КП

Планетарий города Пскова заявил об идее осуществить сеанс связи с космонавтами, находящимися на МКС. Об этом сообщил директор учреждения, руководитель научно-просветительского проекта «Поехали» Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы попытаемся, конечно, это дело подстроить под наш фестиваль, но там, по-моему, дата пролёта [МКС] не очень удобная. Поэтому, скорее всего, это будет либо до фестиваля, либо после фестиваля», – отметил Владимир Колпаков.

Сеанс связи с МКС планируется провести псковскими радиолюбителями совместно с космонавтами. Для реализации задумки планетарий имеет необходимое оборудование.

Напомним, 19 августа на набережной в Пскове пройдет астрономический фестиваль «Небо зовёт!».