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НовостиОбщество2 августа 2023 14:42

Родион Газманов выступит в Зелёном театре Пскова

Источник:kp.ru
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В Пскове пройдет концерт с участием сына Олега Газманова. Мероприятие пройдет 13 августа в Зелёном театре Пскова и будет посвящено юбилею Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе «Духовное направление МЦ» в социальной сети «ВКонтакте».

Концертная программа начнется в 17:00. Перед зрителями споет Родион Газманов, а также выступит детский театр-студия «Непоседы» и другие артисты.

Мероприятие состоится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. И пройдет при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и молодёжного центра Пскова.

Вход на мероприятие по пригласительным. Получить их можно бесплатно в Молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максима Горького, дом №15.