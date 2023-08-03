Поквартирный обход избирателей пройдет в Псковской области в два этапа

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С 7 августа в Псковской области начнется поквартирный обход граждан. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе правительства Псковской области.

Первая волна информирования пройдёт с 7 по 20 августа. Вторая волна – 25 августа по 6 сентября.

Во время первого этапа член участковых избирательных комиссий будут приходить к жителям региона лично. Они актуализируют списки избирателей, расскажут, как зарегистрироваться для участия в ДЭГ, разъяснят порядок голосования на дому и ответят на все вопросы по выборам.

Во время второго этапа информационной кампании члены избирательной комиссии понесут жителям области приглашение на выборы.

Поквартирный обход будет организован в 11 муниципальных образованиях: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новорожевский, Опочецкий, Печорский, Псковский, Пыталовский, Струго-Красненский районы, а также в Пскове и Великих Луках.