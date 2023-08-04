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НовостиПолитика4 августа 2023 8:53

Владимир Путин вручил Звезду Героя двум десантникам 76-ой дивизии из Пскова

Источник:kp.ru
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В Екатерининском зале Кремля в день Воздушно-десантных войск 2 августа Владимир Путин вручил высшие государственные награды героям специальной военной операции из Псковской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В числе награждённых десантников были названы имена военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

За проявление мужества и героизм при выполнении боевых задач Звезду Героя Российской Федерации получили гвардии капитан Жумагельды Нурахметов и гвардии младший лейтенант Сергей Пятин.

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