Псковский экс-вице-губернатор Александр Кузнецов отпущен из под ареста по УДО

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В Псковской области вышел на свободу после заключения под стражу бывший вице-губернатор Александр Кузнецов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Псковский областной суд отменил постановление Себежского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного Александра Кузнецова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. И экс-вице-губернатор вышел на свободу на 2,5 месяца раньше окончания срока.

«Исследовав материалы дела и принимая во внимание положительно характеризующие данные о личности осужденного, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что последний не нуждается в полном отбывании наказания в виде лишения свободы», – заявили в пресс-службе.

Кроме того, суд постановил о немедленном освобождении Александра Кузнецова.

Напомним, что бывший вице-губернатор был осуждён на 4 года и 10 месяцев за взятку в особо крупном размере согласно части 6 статьи 290 УК РФ.