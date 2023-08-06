Более 18 тысяч человек в Псковской области подали заявление на участие в ДЭГ

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

В Псковской области более 18 тысяч человек подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах. Об этом сообщил руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков в программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Люди доверились этой системе, поняли, что удобно и надёжно. Думаю, молодые люди в перспективе все будут голосовать именно так», – отметил Стрелков.

Заявочная кампания начала работать в Псковской области с 24 июля. На сегодняшний день среди 18 тысяч поданных заявлений на участие в ДЭГ, 7 тысяч – из областного центра.

«У нас очень хорошо идёт информирование. Хорошо информируют СМИ, активно работает в этом направлении избирательная комиссия Псковской области. Думаю, что показатели в Псковской области будут неплохие», – высказал мнение эксперт.

Приём голосований на участие в ДЭГ в Псковской области проходит на сайте «Госуслуги» и продлится до 4 сентября.