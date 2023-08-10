В Псковской области обсудили рекомендации Минздрава по итогам визита Мурашко

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В правительстве Псковской области губернатор Михаил Ведерников провел совещание по итогам визита Михаила Мурашко, чтобы обсудить реализацию рекомендаций Минздрава. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

На встрече присутствовали первый вице-губернатор Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Первые лица принесли решение об увеличении количество диагностик сердечно-сосудистой системы Псковской областной клинической больнице.

«В нашем регионе смертность от болезней системы кровообращения в 2022 году превысила 57 % от общего числа случаев. Поэтому это направление – одно из приоритетных», – отметил Михаил Ведерников.

Ещё одним вопросом на повестке стало детская областная больница и переустройство её приёмного покоя. Глава региона поручил продумать концепцию и обсудить её с Министерством здравоохранения.

«Требует внимания и модернизация патологоанатомического отделения на территории областной больницы. Планируем возвести модульное здание, которое будет соответствовать всем современным требованиям, чтобы обеспечить достойные условия работы для персонала. Поручил проработать вопрос финансирования», – заключил Михаил Ведерников.