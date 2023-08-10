Храм «Врача и пациента» возводят у инфекционной больницы в Пскове

.

У Псковской областной инфекционной больницы на улице Майора Достовалова в Пскове появится новый деревянный храм «Врача и пациента». Об этом сообщается на сайте Псковского Свято-Троицкого кафедрального собора.

Новый храм возводят по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона и поддержке Псковской епархии. Его освящение пройдет в честь Страстотерпца цесаревича Алексия и лейб-медика семьи Николая II Евгения Боткина.

С инициативой построить храм выступил коллектив Псковской областной инфекционной клинической больницы под руководством главного врача Анастасии Повторейко.

Строительство храма проходит под чутким контролем настоятеля Троицкого собора отца Алексия (Годлевского). Известно, что он будет выполнен по классической архитектурной композиции «корабль» и откроется для посетителей уже к лету 2024 года.

Строительные работы происходят благодаря епархиальным средствам и пожертвованиям верующих. Внести свой вклад можно по реквизитам на сайте собора.