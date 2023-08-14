Автобус №3 будет ходить по новому маршруту в Пскове с 15 августа

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С 15 августа в Пскове изменится маршрут городского автобуса №3 «Рокоссовского – Инженерная». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Сообщается, что теперь автобус поедет по дополнительным остановкам. Таким образом, его путь будет продлен до производственных предприятий.

Новыми остановками станут улица Красногорская набережная, 26 и две остановки на Новаторов, 3е.

Отправление рейса по-прежнему будет от улицы Рокоссовского в 7:13. Это время соответствует прибытию и отправлению на конечную остановку – Красногорскую набережную, 26 в 7:51.

Отправление автобуса в 16:23 от улицы Рокоссовского соответствует прибытию и отправлению его от конечной остановки в 17:08.

Решение продлить рейс городского автобуса до предприятий произошло после обращения рабочих коллективов.