Шоу мыльных пузырей представят во время фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

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В Пскове во время проведения фестиваля «Музыка на воде» запланировано шоу мыльных пузырей для самых маленьких зрителей. Об этом сообщается в Telegram-канале «БКЗ Псков».

Детское шоу мыльных пузырей проведет 18 и 19 августа с 19:30 мышонок Фасоль. Такое развлечение для детей на музыкальном фестивале в этом году представят организаторы.

«Это поможет им взбодриться, подвигаться и удивиться ещё одной форме существования воды. Мыльные пузыри, в которые может помещаться человек и которые не лопаются, – сказка, ставшая явью», – отмечают организаторы.

Кроме концертной программы и шоу для детей, гости фестиваля увидят мультимедийное шоу и выставку скульптур.