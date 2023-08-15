Ещё четверо военнослужащих из Псковской области погибли на спецоперации

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Стало известно ещё о четырех военнослужащих из Псковской области, погибших во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

С воинскими почестями простились с младшим сержантом Павлом Синиговым, младшим сержантом Денисом Бережковым, младшим сержантом Артуром Платицыным и ефрейтором Павлом Фоминым.

«Вечная память нашим ребятам и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региоа.