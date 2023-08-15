3-недельного младенца спасли в Перинатальном центре Пскова

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В Перинатальном центре Пскова спасли 3-недельного ребёнка врачи Педиатрического университета. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В Псковском областном перинаиальном центре успешно завершилась операция ребёнку возрастом 3 недели и весом 800 граммов.

Младенец появился на свет недоношенным, 800 и у него был врождённый диагноз окклюзионная постгеморрагическая гидроцефалия.

Термином «гидроцефалия» в неврологии обозначается повышенное скопление цереброспинальной жидкости (ликвора) в полости черепа. Это сложная патология новорождённых, требующая высокой квалификации при коррекции.

Перинатальный центр запросил консультацию Педиатрического университета, и оперативно ректором, главным неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым было принято решение о направлении во Псков бригады во главе с нейрохирургом Иваном Усенко.

Дело в том, что единственно эффективным методом лечения является нейрохирургический.

По результату многочасовой операции ребёнку был установлен наружный дренаж, это путь к снятию острых симптомов, после должны быть плановые операции.

Положительный исход можно спрогнозировать своевременно проведённой операцией, а также большой компетенций Педиатрического университета в проведении таких сложнейших вмешательств.

Родители пациентов, которые ранее были прооперированы Иваном Усенко, рассказывают: «... у дочки была гидроцефалия, после реанимации мы попали в интенсивку, и самое главное в золотые руки, руки нашего врача от Бога Ивана Николаевича, который чётко объяснил мне суть всего происходящего, рассказал все досконально о мерах принятых и дальнейшем лечении. Сейчас у нас все отлично, растём и развиваемся, самое главное что все позади!»,

Клиника Педиатрического университета ежегодно проводит более 15 тысяч операций в год, и значительную часть работы хирургов составляет лечение сложных диагнозов, требующих высокотехнологичных, сложных медицинских процедур.

Отметим, что пациенты принимаются в Педиатрическом университете со всей России, и это происходит в рамках бюджета, по квотам и субсидиям Министерства здравоохранения Российской Федерации.