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НовостиОбщество15 августа 2023 12:37

Псковичи собирают гуманитарную помощь для находящихся в госпитале военнослужащих

Источник:kp.ru
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Жители Псковской области несут гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в госпитале Пскова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

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