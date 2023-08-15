Псковичи собирают гуманитарную помощь для находящихся в госпитале военнослужащих

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Жители Псковской области несут гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в госпитале Пскова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Волонтёры ресурсного Центра на днях приняли две большие посылки для военнослужащих, проходящих лечение в псковском госпитале.

ВПК Беркут Опоченского района приехали в штаб #МЫВМЕСТЕ вполном составе, чтобы передать военным средства гигиены, сладкое, носки и порадовать их арбузами.

Из Пыталовского района к волонтерам прибыла посылка от жён мобилизованных. Женщины передали военным пеленки и средства гигиены.