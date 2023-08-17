ФСБ: в Псковской области пресекли работу шпиона СБУ

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В Псковской области сотрудники управления ФСБ России по Псковской области выявили и пресекли попытку шпионажа гражданином, работающего на украинскую спецслужбу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

УФСБ остановила въезд уроженца Днепропетровска в мае 2023 года. Кадровый работник Службы безопасности Украины пытался пересечь границу России в Печорском районе Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

«Управлением ФСБ России по Псковской области пресечена попытка сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года», – сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

Известно, что мужчине была поручена задача собирать данные о пограничных военнослужащих и жителях Украины, которые сотрудничают с правоохранительными органами РФ.

Отметим, что с начала года ФСБ пресекли деятельность 10 агентов спецслужб Украины при желании пересечь границу с территорией России.

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