Оксана Фёдорова организует концерт ко Дню воинской славы в Пскове

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Уроженка Псковской обалсти, «Мисс Вселенная», певица и лауреат всероссийских и международных конкурсов Оксана Фёдорова проведет благотворительный концерт «Музыкальное путешествие. С любовью к городу» в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Фонда Оксаны Фёдоровой.

Концертная программа пройдёт в БКЗ Псковской областной филармонии 8 сентября в 19:00 и будет приурочен к Дню воинской славы России – дню Бородинского сражения.

«Псков славится своей героической историей и непобедимым духом, а его история вдохновляла Пушкина, Римского-Корсакова и Мусоргского на создание великих произведений, здесь начинали свой творческий путь Сергей Дягилев и "русский Паганини" – Борис Трояновский, выступали Айседора Дункан и Фёдор Шаляпин», – отметили организаторы.

На сцене большого концертного зала филармонии прозвучат знакомые любителям классики романсы и арии из опер Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Россини, Моцарта, П. И. Чайковского и других композиторов. Исполнять музыкальные партии будет сама Оксана Фёдорова.

«Концерт "Музыкальное путешествие. С любовью к городу" – это подарок моему родному, любимому городую, северному форпосту России, который многие века защищал границы нашего государства и в то же время был и остаётся одним из важнейших центров развития отечественной культуры и искусства. Сегодня для каждого из нас особенно важно чувствовать единство и сплочённость, выкованные многовековой историей России, и музыка всегда, даже в самые сложные времена, объединяла и вдохновляла на великие свершения», – отметила Оксана Фёдорова.

В концертной программе прозвучит голос солиста Мариинского театра Виктора Коротича. Музыкальным сопровождением в этот вечер будет образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ.

Зрителям представят мини-фильм «Музыкальный Псков». Он входит в цикл программ всероссийского телепроекта Фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Попасть на концерт в первую очередь смогут многодетные семьи Пскова, ветераны, участники СВО и их семьи. Для всех будет открыта прямая онлайн-трансляция концерта в день его проведения на сайте музыкальноепутешествие.рф.