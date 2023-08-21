Спектакль псковского драмтеатра откроет Международный фестиваль в Петербурге

.

Спектакль Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина «Лягушки» по произведению Мо Яня станет первой постановкой во время открытия ХХХIII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Я считаю фестиваль «Балтийский дом» одним из лучших театральных фестивалей страны. Это серьезный фестиваль с богатой историей и традициями. То, что наш спектакль его открывает, – почетно и ответственно», – отметил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Стоит отметить, что псковский драмтеатр первый российский государственный театр, который в XXI веке решил обратиться к современной литературе Китая. В связи с этим, постановка представлена на фестивале в направлении «Взгляд российских театров на восточную литературу».

Кстати, поставить китайский роман на сцене решился арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Срежессировал постановку Никита Кобелев, в настоящее время являющийся главным режиссером Александринского театра. Художником спектакля стала Нана Абдрашитова.