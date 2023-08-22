Парализованную собаку в продуктовой сумке оставили на пустыре в Псковском районе

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В Псковской районе прохожие обнаружили выброшенную на пустырь в продуктовой сумке живую парализованную собаку. Об этом бесчеловечном поступке сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г.Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители нашли обезвоженную маленькую породистую собаку в парализованном состоянии. Она находилась на грани смерти, брошенная неизвестными людьми в продуктовой сумке на пустыре рядом с улицей Михайловской в деревне Борисовичи.

Нашедшие собаку, дали ему кличку «Лучик». Люди не смогли бросить умирать беззащитное животное и отнесли его домой, чтобы накормить паштетом и дать воды.

«У него нет зубов. Но он очень хочет кушать. Не знаем, сколько Лучику осталось. Но теперь он однозначно не умрет в пакете на пустыре», – говорится в публикации.