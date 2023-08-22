Тыкву весом 240 килограмм вырастила семья в Бежаницком районе

Фото: семья Катковых

В Бежаницком районе Псковской области многодетная семья вырастила тыкву невероятных размеров. Ее вес достигает 240 килограмм, делится хозяйка Анна Каткова в своем блоге «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

«Тыковка продолжает расти, сегодня измерила её, ввела данные в онлайн-калькулятор, получилось 240 кг. Формировку продолжаю, поливает дождь, изредка я дополняю его. Не удобряла», – делится Анна Каткова.

Как оказалось, семья Катковых не так давно стала обладателями собственного участка в Псковской области. Весной 2013 года Петр и Анна Катковы с детьми Дивной, Радой, Жданом и Добриной окончательно переехали из Петербурга в деревню.

«Живем на чистом воздухе, пьем настоящую воду и выращиваем для себя натуральные продукты. Миссией своей семьи видим поддержку здоровья горожан настоящими деревенскими продуктами. Поэтому занимаемся пчеловодством, производим кленовый сироп, заготавливаем иван-чай», – рассказывают о себе Катковы.