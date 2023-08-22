40 автомобилей направлено в медучреждения Псковской области в рамках нацпроекта

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В Псковской области 40 новых автомобилей направлено в медучреждения по нацпроекту «Демография». Ключи от ещё 15 машин вручил сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников главам трёх районов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

22 августа состоялась передача 15 автомобилей в межрайонные больницы Псковского, Порховского и Невельского района.

Планируется, что данные автомобили будут использоваться персоналом для поездки на вызовы, доставку пациентов до медучреждений и лекарств в ФАПы.

«Надеюсь, что эти автомобили сделаю вашу работу немножко удобнее и комфортнее. А мы со своей стороны будем делать всё, чтобы наша медицина развивалась, тем более что результаты у нас есть, хорошие, в том числе и сегодня мы ещё раз в этом убедились», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, всего в Псковской области в 2023 году закуплен 41 транспорт общей стоимостью более 42 миллионов рублей. Ранее медучреждения области обновили свой автопарк ещё на 24 автомобиля.