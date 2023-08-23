55 жителей Псковской области наградили за заслуги в День государственного флага

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22 августа в Псковском музея-заповеднике губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил 55 жителей региона. Об этом«Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Награждение прошло в День государственного флага. Псковичи получили награду за отличие в трудовой и служебный деятельности, смелость, активную и гражданскую позицию, а также мужество при проявлении во время внештатных ситуаций.

Благодарность получили сотрудники правоохранительных органов, офицеры и военнослужащие, культурные и общественные деятели. Кроме того, губернатор отметил деятельность генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой.

Стало известно, что она была удостоена награды за высокий профессионализм, большой личный вклад в сохранение и развитие культурного наследия Псковской области.