«Золотую Звезду» вручили семье Героя России Павла Горбоконенко из Пскова

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В Пскове семье Героя Российской Федерации гвардии майора Павла Горбоконенко, погибшего в ходе специальной военной операции, вручили «Золотую Звезду». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Павел Александрович Горбоконенко был удостоен высшей государственной награды посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

«Поговорили с семьёй Героя о бытовых вопросах. Служебное жильё будет переведено в собственность. Если будет необходимо, поможем с трудоустройством супруге военнослужащего», – подчеркнул глава региона.

Правительство Псковской области пообещало адресно и точечно сделать всё, чтобы семья ни в чём не нуждалась. «Это наш долг и прямая ответственность», – заключил губернатор.