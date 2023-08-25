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НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:16

В псковском санатории электромантер упал в обморок из-за нападения роя ос

Источник:kp.ru
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Рой ос напал на электромонтера во время снятия показаний прибора в псковском санатории. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Сообщается, что в санатории «Череха» под Псковом произошел несчастный случай с рабочим. Во время снятия показаний приборов учета минеральной воды над скважиной, на мужчину напал рой ос.

У 71-летнего электромантера случился анафилактический шок. На его теле медики обнаружили множественные укусы насекомыми.

Обстоятельства инцидента выясняются.