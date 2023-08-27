Археологи вскрыли древние галереи у церкви Николы со Усохи в Пскове

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В церкви Николы со Усохи археологи сделали открытие – найдены древние галереи. Об этом директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко рассказал на телеканале «Первый Псковский».

Открытию был посвящен новый выпуск программы Александра Машкарина «Тема недели». Галереи были найдены в храме, включённом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а значит представляют особенную значимость.

По словам Дениса Василенко, пришло время реставрации церкви. Постройка от времени вросла в землю и было необходимо сделать понижение грунта. Специалисты начали углубляться в культурный слой, глубиною в метр. Так и были вскрыты древние фундаменты галерей храма.

«Мы планируем в этом году завершить археологические изыскания и начать работы по выносу сетей. Дело в том, что рядом с церковью под землёй проложен высоковольтный кабель, если его случайно перерубить, то мы пол-Пскова оставим без света. Сейчас как раз ведём подготовительную работу к выносу», – пояснил Денис Василенко.