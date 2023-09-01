Более 2,7 тысяч новых учебников по истории направлено в школы Псковской области

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Свыше 2,7 тысяч новых комплектов учебников по истории поступили в школы Псковской области для 11-классников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковская область закупила учебники по новейшей истории к учебному году за 3,8 миллионов рублей. Их передали в образовательные организации всех муниципалитетов.

Последняя главк учебника состоит из 17 параграфов. Все они посвящены спецоперации и причинам, по которым она началась.

Учебники разработаны в 2023 году по единому образцу. Это значит, что по ним будут заниматься все школьники страны.

Новые пособия изготовлены Министерством просвещения России в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина. В авторах учебников – помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.