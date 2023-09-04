В Пскове открыли памятник заслуженному военному лётчику России Сергею Никифорову

.

В Пскове 3 августа состоялось открытие памятника заслуженному военному летчику России Сергею Никифорову, командира 334-го Берлинского Краснознамённого военно-транспортного авиационного полка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Заслуженный летчик за свою военную службу принял участие в боевых действиях в Афганистане, Вьетнаме, Лаосе и Кампучии. На псковской земле являлся депутатом областного собрания с 1998 по 2002 год. А после небольшого перерыва, с 2007 по 2015 год являлся депутатом Псковской городской Думы. В политической деятельности также занимал должность руководителя исполкома «Единой России».

За свой боевой путь награждён орденами «Красная Звезда», «За военные заслуги», «Красная Звезда» II степени Социалистической Республики Вьетнам и десятью другими медалями. По указу Президента России Владимира Путина в 2000 году Сергей Никифоров присвоил почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации».