1500 свечей в память о жертвах Беслана зажгли в Пскове 3 сентября

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

В Пскове прошла акция «Помним Беслан», приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном Ресурсном центре поддержки добровольчества.

«3 сентября в Пскове прошла памятная акция «Помним Беслан». Около 18:00 жители города пришли на набережную реки Псковы и зажгли сотни свечей в память о невинных детях и их родителях, погибших от рук террористов в Беслане», – отметили волонтеры.

Для участия в памятной акции пришли студенты, волонтёры, представители военных и патриотических организаций, а также жители города. Всего было зажжено более 1 500 свечей в рамках памятной акции, их выложили в большую огненную картину из слов «Помним Беслан».

«Для многих россиян 3 сентября – особенная дата, в которую мы отдаём дань памяти безвинным жертвам террора. Она неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в 2004 году, когда в результате теракта погибло более 300 человек, в основном женщины и дети», – отметили сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, которые контролировали порядок на мероприятии.

Акция была организована Региональным ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области при поддержке АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».