Двух детей госпитализировали после нападения домашней собаки в центре Пскова

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Утром 5 сентября в Пскове произошло нападение собаки на двух несовершеннолетних детей и женщину. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили очевидцы события.

Инцидент произошел в районе 9-10 часов утра на улице Чехова, 8. По сообщению очевидцев, собака искусала двух детей и накинулась на женщину, которая бросилась на помощь.

«Когда я подъехал, детей уже увозили на скорой, – поделился с «Комсомолкой» пскович Павел Захаров. – Они маленькие, им примерно по 6-7 лет. Из слов очевидцев, собака вырвалась из квартиры на улицу».

По воспоминаниям прохожих, ребенок, которому досталось от собаки больше всего, за несколько мгновений до нападения вышел из подъезда и шел вдоль дома. «Он ее даже не видел , она к нему сзади подбежала».

«Матери ребенка повредили руку, одному из детей ногу, второму лицо», – поделились местные жители, ставшие свидетелями происшествия.

Собака, накинувшаяся на детей, довольно крупная, черная и имеет некоторые сходства с породой лайка. Жители дома напротив успели поймать на камеру своего телефона хозяйку и агрессивную собаку. В тот день ее не просто упустили из квартиры, а целенаправленно выпустили погулять без поводка.

«Сама лично наблюдала это и вызвала скорую второму мальчику. Второму ребенку очень повезло, что мужчина на ниве не уехал, он и отганял от него собаку, так бы загрызла его. А эта женщина в возрасте, что с ней гулять вышла, ни чем бы и не помогла. Вопрос к ней и к хозяину, почему собака без намордника и поводка? Как сказали люди, это не первый случай с этой собакой», – описала случившееся очевидец Ирина Баранова.

Об агрессивном поведении большой черной собаки местные жители наслышаны. Как оказалось, она постоянно находится на самовыгуле и буквально несколько дней назад ее первой жертвой стала собака поменьше.

«Собака домашняя. Хозяева просто выпускают свою огромную собаку гулять без поводка и намордника. Эта тварь потрепала нашу собаку, если бы не такой пушистый, затрепала бы, как зайца... сорвала поводок, шерсть летела, повалила на землю, трепала за горло.. а потом кинулась на маленького ребёнка, стала кусать его, бабушка стала защищать ребенка и собака переключилась на бабушку»,– рассказала хозяйка пострадавшей собаки Юлия Бакунина.

На сообщение об инциденте и просьбах горожан об отлове агрессивной собаки, отреагировала администрация города Пскова.

«Администрацией города Пскова заключен контракт с подрядной организацией на оказание услуг по отлову и содержанию животных (собак) без владельцев на территории города. Вопросы в отношении собак, имеющих владельца, находятся в компетенции правоохранительных органов», – заключили в городской администрации.

На место нападения собаки на детей выехали сотрудники УМВД России по Псковской области. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.