Первые коллективные качели-кольцо для взрослых появились в Пскове

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Впервые на территории Псковской области установлены коллективные качели-кольцо для тех, кто постарше. Об этом сообщил гендиректор компании «Авен Псков» Андрей Савин в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Разместили новый объект для отдыха в псковском парке у реки Милевки. «У нас там установлена особенная конструкция – коллективные качели-кольцо для взрослых. Думаю, что такое у нас в области впервые», – поделился Андрей Савин.

Несмотря на то, что для детей в этом проекте предусмотрена отдельная площадка, данные качели рассчитаны именно на взрослых посетителей парка. Это первый подобный в нашей области эксперемент.

«Я надеюсь, что жителям города понравится. Конечно, там есть и отдельная площадка для детей. Но будет также и именно парковая конструкция, предназначенная для отдыха взрослых», – подчеркнул гендиректор компании.

Парк Милевки благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».