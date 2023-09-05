Самым проблемным домом в Пскове оказалась многоэтажка на Завеличье

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

В Пскове назвали самый проблемный дом. Им оказалась многоэтажка по адресу деревня Борисовичи, улица Михайловская, 1. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального образования.

На первое место в рейтинге проблемных домов он попал из-за наиболее частых нарушений в требованиях дизайн-кода фасадов здания.

В доме на улице Михайловской четыре корпуса и 625 жилых квартир, кроме того, весь цокольный этаж дома является коммерческим сектором. В связи с последним фактором, у каждой организации, арендующей помещение, есть возможность разместить свою рекламу на фасаде.

«В ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено 34 несанкционированно размещённые вывески. Установлены собственники 16 конструкций, им направлены предупреждения о добровольном приведении самовольно размещенной вывески в соответствие с дизайн-кодом. Даны рекомендации по размещению вывесок согласно утвержденному дизайн-коду, подготовленные Управлением архитектуры и градостроительства правительства Псковской области специально для данного многоквартирного дома», – объяснили в районной администрации.

До сих пор ведутся поиск владельцев 18-ти вывесок. Ещё два предпринимателя уже успели предоставить эскизы к новым проектам своих вывесок и согласовать их с районной администрацией.