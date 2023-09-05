55-летняя псковичка на «Мазде» стала участницей смертельного ДТП под Воронежем

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Жительница Псковской области стала участницей крупного ДТП со смертельным исходом в Воронежской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло в ночь на 5 сентября в Каширском районе трассы М-4 «Дон». На 560 илометре около 23:40 москвич на «Киа К5» не заметил пересекающего дорогу мужчину и совершил наезд.

После удара пешеход отлетел на встречную полосу, где насмерть был сбит 55-летней псковичей на «Мазде СХ-5».

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Полиция проведет проверку и установит личность погибшего. Обстоятельства инцидента устанавливаются.