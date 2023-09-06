Звезда «Тайны следствия» Анна Ковальчук проводила лето в Псковской области

Фото из личного архива Анны Ковальчук

Известная российская актриса кино и театра, телеведущая, народная артистка России Анна Ковальчук, известная по главным ролям в сериале «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» посетила музеи-заповедники А. С. Пушкина «Михайловское» и «Изборск». О своем путешествии перед выступлением в Пскове она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Актриса провела последние дни лета в Псковской области. По приезду в регион первым делом отправилась в Старый Изборск.

Фото из личного архива Анны Ковальчук

«Изборск! Идеальное место для того ,чтобы отпустить это волшебное лето… И шагнуть навстречу знаниям. В преддверии нового учебного года прикоснулась к невероятно интересному инструменту!», – так Ковальчук описала свою поездку по историческим местам Печорского района и поделилась новым увлечением – нумерологией.

В своем блоге актриса поделилась яркими фотографиями из Изборска, Мальской долины и Псково-Печерского монастыря.

Фото из личного архива Анны Ковальчук

Следом по маршруту у знаменитой гостьи были пушкинские места. В мемориальном доме поэта в Михайловском актриса вдохновилась неожиданной находкой: «тот самый портрет из монолога Татьяны» она отыскала в кабинете Александра Пушкина.

Из этого знакового места она записала ролик, который после разместила на своей странице в «ВКонтакте». Кадры из кабинета писателя она озвучила за кадром строками из знаменитого монолога.

Отметим, что поездка Анны Ковальчук по Псковской области состоялась в преддверии откроетия ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. Его участниками станут известные артисты – Сергей Мигицко, Елена Камбурова, Сергей Перегудов и Анна Ковальчук.