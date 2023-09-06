Псковичка Юлия Пересильд презентовала свою первую книгу о космосе

Фото из блога Юлии Пересильд в социальных сетях

Первая актриса-космонавт, родом из Пскова, Юлия Пересильд презентовала свою первую книгу об участии в съемках фильма на МКС под названием «Это космос, детка!», а после, вместе со звёздными гостями, встретила свой День рождения, 5 сентября. Об этом сообщила актриса в своем Telegram-канале.

Презентация книги прошла в павильоне «Книги» РОСИЗО на ВДНХ в Москве. Она состоялась в закрытом формате в жанре public talk.

«Все было так нежно, так просто и по-настоящему, с ромашками просеко и вкусняшками», – поделилась Пересильд.

Фото из блога Юлии Пересильд в социальных сетях

На встрече присутствовали дочь актрисы Анна Пересильд и возлюбленный актер Михаил Тройник, а также были приглашены близкие друзья: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, кинорежиссер Клим Шипенко, сценарист и писатель Александр Цыпкин, телеведущая Марина Александрова и другие.

Во время своего выступления перед гостями, Юлия Пересильд поделилась воспоминаниями о полете в космос для съемки фильма «Вызов», а также историями, которые отразила на страницах своей книги.

В заключении вечера актриса спела для гостей и мероприятие превратилось во встречу дня рождения Юлии Пересильд.

Фото из блога Юлии Пересильд в социальных сетях

«Вечер плавно перешёл в Мой день рождения! Сегодня я – Именинница. И я не знаю, сколько мне лет. Наконец, я вошла в тот возраст, когда мне вообще все равно. Я чувствую себя сумасшедшей девчонкой с двумя фантастически талантливыми взрослыми детьми, с любимыми родителями, с настоящим мужчиной рядом, с дорогими и невероятно талантливыми друзьями рядом, преданными любящими зрителями! И! Столько всего хочется сделать! Столько идей, планов, замыслов! Сегодня я впитываю как губка ваши слова, я наполняюсь Любовью, чтобы Отдавать, Творить, Создавать!», – поделилась актриса в своем блоге в социальных сетях.

О впечатлениях от вечера в компании Юлии Пересильд поделился Александр Цыпкин в своем Telegram-канале.

«Я очень рад, что Юлия решилась на то, чтобы зафиксировать воспоминания о таком важнейшем событии в своей жизни, да и не только в своей, на бумаге. Как понятно, рукописи не горят, а рукописи про космос тем более», – заключил писатель.

Отметим, тираж книги Юлии Пересильд «Это космос, детка!» в 10 тысяч экземпляров разошелся без подключения промоактивности.