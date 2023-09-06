Более 10 коробок передали волонтеры Псковской области детям Херсона к школе

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Более 10-ти больших коробок с канцелярскими товарами, игрушками, школьной формой и рюкзаками собрали добровольцы Ресурсного центра для детей Херсона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в организации.

В Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области продолжается акция по подготовке детей Херсонской области к новому учебному году.

«Благодарю всех, кто отозвался на сбор гуманитарной помощи. Все собранные вещи будут переданы детям Херсонской области. Ваша помощь и поддержка неоценима. В ближайшее время гуманитарный груз будет отправлен ребятам Херсонской области», — отметила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

В благотворительной акции еще могут принять участие любые желающие. Главный штаб #МЫВМЕСТЕ находится в Пскове на ул. Конной, д. 2.

Напомним, что сбор гуманитарной помощи от региона возглавил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так, например, центральной библиотеке Мелитополя передано 1000 книг, в том числе от Главы региона — более 100 изданий.